Serik Devlet Hastanesi'nde Atatürk büstü ve mecsit açıldı - Son Dakika
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Serik Devlet Hastanesi'nde Atatürk büstü ve mecsit açıldı

Serik Devlet Hastanesi\'nde Atatürk büstü ve mecsit açıldı

Serik Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından yaptırılan Atatürk büstü ve muhtarlarca yaptırılan mescit düzenlenen törenle açıldı. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, hastane çalışanları ve davetliler katıldı. Başhekim Serkan Kurt, Atatürk büstünün hastaneye kazandırılmasının onur ve gurur verici olduğunu belirtti. Ayrıca hastane bahçesine yapılan mescitin de açılışı gerçekleştirildi ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

30.05.2024 13:28
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Serik Devlet Hastanesi'ne hastanede görevli doktorlar tarafından yaptırılan Atatürk büstü ve muhtarlarca yaptırılan mecsit düzenlenen törenle açıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Melahat Gez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Havva Akcan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet ile hastane çalışanları ve davetliler katıldı.

Başhekim Serkan Kurt, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Serik Devlet Hastanesi doktorları hastanemize bir Atatürk büstü kazandırmak istediler ve bu taleplerini bize ilettiler. Tabii böyle güzel bir talep karşısında kayıtsız kalmamızın imkanı yoktu. Maddi kısmının tamamını Serik Devlet Hastanesi doktorları üstlenerek Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü hastanemize kazandırmanın onur ve gururu içerisindeyim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşlar ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimiz için büstümüz hastanemize hayırlı uğurlu olsun."

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından protokol tarafından büstün açılışı gerçekleştirildi.

Ayrıca Serik Devlet Hastanesi bahçesine Dikmen Mahallesi Muhtarı Erdoğan Sarı ve Eskiyörük Mahallesi Muhtarı Ramis Güzel tarafından yaptırılan mescitin de açılışı yapıldı.

Müftü İbrahim Köksal tarafından yaptırılan duanın ardından protokol tarafından mescitin açılışı gerçekleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serik Devlet Hastanesi'nde Atatürk büstü ve mecsit açıldı - Son Dakika

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