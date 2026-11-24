Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve eşi Dr. Gülay Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 2 Mart 2026'da İstanbul'da görevini yaptığı sırada şehit olan öğretmen Fatma Nur Çelik'in ilçede yaşayan annesi Rukiye Arıcan'ı evinde ziyaret etti.

Şehit öğretmenin annesi Rukiye Arıcan ile bir araya gelen Kaymakam Şahin ve eşi, Öğretmenler Günü vesilesiyle başsağlığı ve destek dileklerini ileterek şehit öğretmeni rahmet ve minnetle andı.

Ziyarette öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Kaymakam Şahin, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren, çocuklarımıza bilgiyle, sevgiyle ve emekle yol gösteren en kıymetli değerlerimizdir. Görevi başında şehit olan öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimizin emaneti olan kıymetli annesinin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehadete erişmiş öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü saygıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.