Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Orta Mahalle 1158 Sokak'ta husumetli 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada, H.B.Y. (35) bıçakla Şehmus Löklök'ü (43) bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.B.Y. ile kardeşi C.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri, İstanbul Beşiktaş'ta çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın için taziye mesajları paylaştı. Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve AB Türkiye Delegasyonu, yangından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Hatay'da İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlar göre bin 77 farkla 2. sırada tamamlayan CHP'den Mehmet Duduoğlu sonuçlara itirazda bulundu.
Kakao rekoltesinin düşmesiyle birlikte fiyatları son 46 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Kilogram fiyatı 600 lirayı bulan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla zamlandı. Kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ahmet Yurtak'a, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından tedavi masraflarında kullanılmak üzere 50 bin liralık yardım çeki verildi. Ahmet'in babası Muammer Yurtak, Ahmet'in LÖSEV'in etkinliklerine severek katıldığını ve çekin Ahmet için kullanılacağını belirtti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesine ilişkin 'kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma' talep etti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Fatma H.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. İİT, uluslararası yardım örgütlerine yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal eden suçlar olarak nitelendirdi ve İsrail'i evrensel insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için baskı yapmasını istedi.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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