Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanseverler trafik levhalarının altına "kedi çıkabilir" yazılı kağıtlar yapıştırarak sürücüleri uyardı.
Sanayi Kavşağı'ndan Boğazkent Mahallesi'ne kadar yol güzergahındaki uyarı levhalarına hayvanseverler tarafından "Kedi çıkabilir. Yavaş gidiniz" yazılı kağıtlar yapıştırıldı.
Hayvanseverlerin, yazılar ile sürücülerin daha dikkatli olmasını amaçladığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Hayvanseverlerden Trafik Uyarısı - Son Dakika
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