Serik'te Yangın: Sera ve Mezarlık Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik'te Yangın: Sera ve Mezarlık Zarar Gördü

Serik\'te Yangın: Sera ve Mezarlık Zarar Gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, ağaçlar ve seralara zarar verdi, ekipler yangını söndürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, sera ve mezarlığa sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kürüş Mahallesi Belkıs yolundaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Belpınar Mahallesi'ndeki otluk alan, sera ve Egeler Mezarlığı'na sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri, Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Serik Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Çok sayıda vatandaş da ilaçlama motorlarıyla ekiplere destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dönüm otluk alan ve ağaçlar yanarken, bazı seralar da zarar gördü.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Acil Durum, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Yangın: Sera ve Mezarlık Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 01:29:33. #7.12#
SON DAKİKA: Serik'te Yangın: Sera ve Mezarlık Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.