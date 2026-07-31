Serik\'te Yangın: Sera ve Mezarlık Zarar Gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, sera ve mezarlığa sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kürüş Mahallesi Belkıs yolundaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Belpınar Mahallesi'ndeki otluk alan, sera ve Egeler Mezarlığı'na sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri, Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Serik Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Çok sayıda vatandaş da ilaçlama motorlarıyla ekiplere destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dönüm otluk alan ve ağaçlar yanarken, bazı seralar da zarar gördü.