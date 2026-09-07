Serik'teki orman yangınının enerjisi düşürüldü, ekipler mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika
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Serik'teki orman yangınının enerjisi düşürüldü, ekipler mücadeleyi sürdürüyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisi kontrol altına alındı. Ekipler, yangını tamamen söndürmek için karadan ve havadan müdahaleye devam ederken, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yangınla da mücadele sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor.

Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Güvenlik, Menteşe, Antalya, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'teki orman yangınının enerjisi düşürüldü, ekipler mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika

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