Serinlemek İçin Girdiği Kanalda Boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek İçin Girdiği Kanalda Boğuldu

Serinlemek İçin Girdiği Kanalda Boğuldu
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Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Raşit Atay (16), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu kentte 5 arkadaş, serinlemek için tarımsal sulamada kullanılan ve yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başarırken; Mehmet Raşit Atay, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmada, Atay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sulama kanalından çıkarılan Atay'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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