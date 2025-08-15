Serinlik Arayanların Sığınağı: Girlevik Şelalesi - Son Dakika
Serinlik Arayanların Sığınağı: Girlevik Şelalesi

Serinlik Arayanların Sığınağı: Girlevik Şelalesi
15.08.2025 11:13
Sıcak havalardan bunalanlar, Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde serinliğin tadını çıkarıyor.

Erzincan'da sıcaktan bunalanlar, Munzur Dağı eteklerindeki 9 ayrı kaynaktan gelen suların yaklaşık 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nin serin havasında doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında kaynak sularının birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp serin yerlerde vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, yeşil örtüsü ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelalede yoğunluk oluşturuyor.

Aileleriyle piknik yapıp alanda vakit geçirenler, şelalenin serin esintisinde suya girip bu güzel manzarada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken şelale, yurt içinden ve yurt dışından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Ziyaretçilerden Bayram Saka, AA muhabirine, şelalenin görsel güzellik sunduğunu, burayı görmek için İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Herkesin şelaleyi en azından bir kez görmesi gerektiğini işaret eden Saka, "Girlevik Şelalesi suyu, sunduğu görsel şöleni ile bizi buraya çekiyor. Her geldiğimizde uğramaya çalışıyorum. Akan su insanın içine huzur veriyor ve rahatlatıyor. Görsel olarak da Türkiye'de gezdiğim diğer şelalelere göre bana burası daha güzel geliyor." şeklinde konuştu.

"Buz gibi suyuyla bizleri serinletiyor"

Merve Yurdakul Saka da şelalenin görmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Bu sıcakta buz gibi suyuyla bizleri serinletiyor. Serinlemek için ayaklarınızı sokmanız yeterli oluyor. Çok güzel bir yer. Bence herkes çıkıp gelsin buraya." ifadelerini kullandı.

Hayri Göktaş ise kentin kavurucu sıcaklığından serinlemek için Girlevik Şelalesi'ne geldiğini anlatarak, "Doğası, serinliği ve suyuyla harika bir yer. Ailecek serinlemek ve güzel vakit için buraya geldik. Yaz aylarında çok serin bir havası var, kışın ise buralarda buz sarkıtları oluşuyor. O zaman da daha değişik bir havası oluyor. Kartpostallık görüntüler burada çekilebilir." dedi.

Süreyya Göktaş ise kavurucu sıcaklardan kaçıp serinlemek, gezmek ve doğa ile baş başa kalmak için ailesiyle şelaleye geldiğini, burasının, farklı doğal bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

"Kışın da burayı çok merak ediyorum"

İstanbul'dan Girlevik Şelalesi'ni ilk kez görmeye geldiğini belirten Damlanur Şimşek de şelalenin güzelliği ve serin havası ile hayran bıraktığını söyledi.

"Girlevik Şelalesi kavurucu sıcaklarda hem serinliği hem de ortamı ile çok güzel oluyor. Kışın da burayı çok merak ediyorum ve gelip görmek istiyorum. Yazın gördük çok beğendik herkese tavsiye ediyorum." diyen Şimşek, bundan sonra kavurucu sıcaklarda tercih edeceği mekanlardan birinin bu şelale olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

