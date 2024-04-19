Şerit dışından giden kuryeye polisten uyarı: 'Üç kuruş için canını tehlikeye atma' - Son Dakika
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Şerit dışından giden kuryeye polisten uyarı: 'Üç kuruş için canını tehlikeye atma'

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şerit dışından giderek araçları geçen motorlu kuryeyi durduran polis, kuryeyi otomobil sürücüleri ve trafik hakkında uyardı. Polis ile motokurye arasındaki diyalog kask kamerasına yansıdı. Polis, kuryeye 'Üç kuruş için canını tehlikeye atma' dedi.

19.04.2024 11:17
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Şerit dışından giden kuryeye polisten uyarı: "Üç kuruş için canını tehlikeye atma"

Polis ile motokurye arasındaki diyalog kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şerit dışından giderek araçları geçen motorlu kuryeyi durduran polisin, kuryeyi otomobil sürücüleri ve trafik hakkında uyardığı anlar kask kamerasına yansıdı.

2. Cadde'de üzerinde yaşanan olayda, paket siparişini götüren motorlu kurye araçların sağından giderken trafik polisi tarafından durduruldu. Polisin, kuryeyi otomobil sürücüleri hakkında uyardığı diyalog kuryenin kask kamerasınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde polisin, "Araçların sağından gitme. Çünkü hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmıyor. Ortadan git diyemem ama en azından canını tehlikeye atmazsın çünkü sağdaki sola geçmek için soldaki de sağa geçmek için ortay her zaman bakar ama senin gittiğin yöne kimse bakmaz sebebi ise sağda kaldırım var kimse gelemez diye düşünür. Gidersen çarpabilirler ve sende yere düşersin. Canının kıymeti olsun biraz, üç kuruş için canını tehlikeye atma" dediği

Şerit dışından giden kuryeye polisten uyarı: \'Üç kuruş için canını tehlikeye atma\'
Kaynak: İHA

Serdivan, Üç Kuruş, Sakarya, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şerit dışından giden kuryeye polisten uyarı: 'Üç kuruş için canını tehlikeye atma' - Son Dakika

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