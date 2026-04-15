Serkan Bayram, 'Buğday Tanesi'ni Azerbaycan'da Tanıttı
Serkan Bayram, 'Buğday Tanesi'ni Azerbaycan'da Tanıttı

Serkan Bayram, \'Buğday Tanesi\'ni Azerbaycan\'da Tanıttı
15.04.2026 18:14
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını anlattığı filmi ve kitabı Azerbaycan'da tanıttı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmini ve kitabını Azerbaycan'da tanıttı.

Bayram, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Devlet Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve akademik kadroyla bir araya geldi. Programa, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev de katıldı.

Çocuk yaşta buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve iki elini kaybeden Bayram, etkinlikteki konuşmasında, yaşam mücadelesini ve siyasete uzanan sürecini anlattı.

Bayram, engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğini, eğitim ve kararlı çalışmanın başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine değinen Bayram, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlenerek sürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan programı kapsamında televizyon yayınına katılan Bayram, hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen mücadeleyi sürdürdüğünü, azim ve inancın engellerin aşılmasında temel unsur olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serkan Bayram, 'Buğday Tanesi'ni Azerbaycan'da Tanıttı - Son Dakika

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Norveç’ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı Norveç'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi deprem Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
SON DAKİKA: Serkan Bayram, 'Buğday Tanesi'ni Azerbaycan'da Tanıttı - Son Dakika
