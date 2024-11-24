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Sertavul Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinden İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyardığı kar ve fırtına Mersin Mut ilçesi ile Karaman arasında Sertavul bölgesinde etkili olduğu bildirildi. Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Sertavul geçidinde ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Karayolları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı aktarıldı.

Kar, tipi ve sis nedeniyle Karaman'dan Mut istikametine giden araçların Sertavul geçidinde, Mut'tan Karaman istikametinde olan araçların ise Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi Zeytin alanı mevkiinde durdurularak gidişlerine izin verilmediği belirtildi.