Sertifikalı Tohum Üretiminde Artış

10.04.2026 11:04
Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi son 10 yılda %50,7 oranında arttı, yerli üretim yeterli.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimi son 10 yılda yüzde 50,7 arttı

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Yıldırım:

"Sertifikalı tohum üretimindeki tablo, sektörümüzün son 10 yılda istikrarlı biçimde büyüdüğünü açıkça ortaya koymaktadır"

"İsrail'den tohum almıyoruz, yerli üretim kapasitemizle iç talebi büyük ölçüde karşılayabiliyoruz"

(Doğukan Gürel-Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Kısa numara hizmetinden en fazla hekim randevusu için yararlanıldı

Sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, alo zabıta-büyükşehir ve belediye iletişim merkezleri, kısa numaraları en fazla aranan diğer kuruluşlar oldu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Elektrik ve elektronik sektöründen tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı

Elektrik ve elektronik ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 7,6 olarak hesaplandı

Yılın ilk çeyreğinde elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 424,2 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 319,5 milyon dolarla Almanya, 296,5 milyon dolarla ABD, 206,2 milyon dolarla Polonya ve 177 milyon dolarla İtalya takip etti

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

4- Gemi ve yat ihracatındaki artış ilk çeyrekte yüzde 80'a yaklaştı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven:

"Türkiye balıkçı gemisi ihracatında uzun yıllardır dünya şampiyonu. Endikasyonlar, Türkiye'nin balıkçı gemisi ihracatında bu sene de ihracat şampiyonu olacağını söylüyor dünyada"

"Avrupa'dan bakıldığında kaliteli ürünler ürettiğimiz görülüyor. Bir kere işçiliğimiz çok iyi. Zamanında teslim edebiliyoruz ürettiğimiz ürünleri. Ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz gemi ve yatlar yüksek kaliteli ve iyi mühendislikle üretilen ürünler. Hem bu var hem de satış sonrası Türk tersaneleri müşteri odaklı çalışıyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, NATO'nun ABD çıkarlarına uygun olduğunu söyledi:

"Türkiye, NATO'nun güney kanadında, terörle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor"

"Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ve desteğin ulaşabilmesini sağlamak için uluslararası baskıya ihtiyacımız var"

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Konaklama tesislerine turizm istatistikleri için veri girişi uyarısı

Konaklama tesisleri, Türkiye'nin turizm stratejilerinin sağlıklı belirlenebilmesi için önem taşıyan geceleme verilerini Turizm İstatistikleri Sistemi'ne girmemesi halinde cezalı duruma düşebiliyor

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil: "Hatalı veri girişi, sadece kamu tarafını değil, doğrudan sektörün kendisini de yanıltır. Sektörel geleceğimizi doğru inşa etmek için elimizdeki rakamların gerçekliği yansıtması şarttır"

(Serhat Tutak/Ankara)

7- ASELSAN yılın ilk çeyreğinde borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı

ASELSAN yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 38,2'lik kazanç sağladı

Şirket söz konusu dönemi 1 trilyon 460 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Yılın ilk çeyreğinde 628 bin 255 gayrimenkul satıldı

Ocak-mart döneminde gayrimenkul satışları yıllık bazda yüzde 9,5 gerilerken, en yüksek aylık satış adedi 222 bin 842 ile şubatta görüldü

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 4 milyon 812 bin 931 işlem gerçekleştirilirken bu işlemlerden elde edilen harç geliri 51,8 milyar lirayı aştı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

9- ABD'nin ülkeye yakıt kısıtlaması Küba'da turizmi durma noktasına getirdi

-???? Bu yılın ilk iki ayına bakıldığında ülke son 20 yılın en kötü turizm sezonunu yaşıyor

Kübalı turizmci Santiago Rodrigez: "Gelen talep sayısında yüzde 70-80 gibi bir düşüş söz konusu, yakıt ve elektrik sıkıntısı canımızı çok yaktı"

(Can Hasasu/Havana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Çin'in 53 Afrika ülkesiyle 348 milyar dolarlık ticaretinde yeni dönem

Çin'in 53 Afrika ülkesinden ithalata sıfır gümrük uygulama kararı, ticaret hacmini daha da büyütme potansiyeli taşıyor

(Saadet Firdevs Aparı Bayram/İstanbul)

11- Bulgaristan seçimlerinde yurt dışı sandık sınırlamasının "anayasal hak ihlali" olacağı uyarısı

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yurdakul:

"Sandık sayısını 170'lerden 27'ye düşürmek, sadece bir 'teknik düzenleme' değil, doğrudan anayasal bir hakkın gasbedilmesidir"

(Dzhanan Mehmed İsmail/Sofya)

12- Paraşütçü komiserden Polis Haftası'na özel uçuş

Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser Oğuz Er, yamaç paraşütü pistinde AA muhabiriyle Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü dolayısıyla uçuş gerçekleştirdi

Çocukluğunda köyünde karşılaştığı yamaç paraşütçüsü ve polisten etkilenen Er, mesleğinin kazandırdığı yeteneklerle hava sporlarında kendini geliştirerek dünyadaki sayılı hakemlerden biri haline geldi

Komiser Er: "Teşkilatın bana katmış olduğu beceriler benim için çok değerli. Acil durumlarda nasıl hızlı karar vereceğimi mesleğim öğretti. Bu da benim için bu sporda bir artı oldu"

(Aykut Karadağ-Fatih Gökbulut/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Dünya genelinde Parkinson hastaları, hastalığın yanı sıra ayrımcılıkla da mücadele ediyor

DSÖ'ye göre, zaman içerisinde semptomlarının kötüleştiği görülen Parkinson hastalığının tedavisi bulunmazken semptomlar, terapi ve ilaçlarla azaltılabiliyor

Parkinson hastaları çoğunlukla iş yerinde ayrımcılığın yanı sıra, topluma katılma imkanlarının kısıtlı olmasıyla karşı karşıya kalıyor

(Ayşe İrem Çakır/Ankara)

14 - Nesli tehlike altındaki Likya orkidesi ilk kez tohumdan üretildi

Akdeniz Koruma Derneği Denetim Kurulu Üyesi Nejdet Bozkurt:

"Bu çalışmayla doğada 200 kökün altına inmiş Likya orkidesinin ilk kez tohumdan üretimini başarıyla gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz tohumları Ulusal Tohum Bankasına göndererek genetik materyalimizin bir miras olarak gelecek nesillere aktarılmasını da sağlamış olduk"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

15- Gençlerbirliği'nde "Volkan Demirel ile Süper Lig" inancı

Kırmızı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç:

"Futbolcu grubu ve teknik heyet, başarıyı sağlayabilecek güçte. Sonunda kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum"

"Volkan Demirel öncelikle çok güçlü bir figür. Sahanın kenarında, yedek kulübesinin önünde güven veriyor"

"Bize sahada liderlik edebilecek birisi lazımdı, o da Volkan hocadan başkası olamazdı. Biz bir yolculuktaysak, geminin kaptanının da Volkan Demirel olması gerekiyordu"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'de kupa hedefine ulaştı

Zorlu kupa mesaisini başarıyla tamamlayan Mersin ekibi kadın basketbolunda Anadolu'ya kupa getiren ilk takım oldu

Başantrenör Ekrem Memnun: "Çok şükür hedefimizle bitirdik ve bu kupa bize, ÇBK Mersin'e, Mersin halkına yakıştı"

(Mustafa Ünal Uysal-Yakup Sağlam/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Çalıştığı her kaleciye milli takım daveti geldi

Hull City'nin başarılı kaleci antrenörü Erbil Bozkurt:

"Ivor Pandur'un milli takıma seçilmesi benim için çok gurur verici. İlk defa Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi, büyük ihtimalle Dünya Kupası'na da gidecek. Bundan önce de Queens Park Rangers'ta Seny Dieng ile çalıştım. Dieng de o dönem Senegal Milli Takımı'na çağrıldı."

"İngiltere'de birçok takımın scout ekibi ve kaleci antrenörleri her zaman benimle temasa geçip, "Bu kaleci hakkında detay alabilir misiniz?", "Karakteri nasıl?", "Ne zaman oynayacak?" gibi sorular soruyor. İngiliz takımlarının altyapıda izlediği 5-6 kaleci var.

"İngiliz taraftar maçlara Türk bayraklarıyla geliyor. Stadımızda Türk bayrakları var. Bu da İngiltere'de doğmuş büyümüş birisi için çok gurur verici bir şey"

(Yunus Kaymaz/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

