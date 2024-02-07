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Serum sonrası rahatsızlanan adliye katibi hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serum tedavisi sonrası rahatsızlanan adliye katibi hayatını kaybetti. Genç katip için adliye önünde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Kdz. Ereğli Adliyesi'nde katip olarak görev yapan 30 yaşındaki Oğuzhan Kalaycı, iddialara göre önceki gün boğaz ağrısı için Özel Anadolu Hastanesi'nde serum tedavisi gördü.

Tedavi sonrası kalbi duran Kalaycı'ya ilk müdahale yapıldıktan sonra ZBEÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada hayatını kaybeden Kalaycı'nın kesin ölüm sebebi ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adliye önünde düzenlenen törende Kdz.Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atananAkın Çetin, Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü çok sayıda avukat ve adliye personelinin yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı.

Kalaycı'nın cenazesi memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde yarın toprağa verilecek.