SESOB\'ta Kurban Bayramı Kutlaması

Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) yönetimi ve üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

SESOB merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde, merkez ve ilçelerden gelen oda üyeleri, oda başkanları ve yönetim kuruluyla bayramlaştı.

SESOB Başkanı Hasan Alişan, programa katılan herkese teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Törene, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanvekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyon Genel Başkanı İbrahim Balcı, siyasi ve sivil toplum örgüt temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.