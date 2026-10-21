Sessiz Ejderhalar, 70 takım arasında tek işitme engelli ekip olarak yarıştı - Son Dakika
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Sessiz Ejderhalar, 70 takım arasında tek işitme engelli ekip olarak yarıştı

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İşitme engelli Sessiz Ejderhalar, Maltepe'deki Dragon Festivali'nde 70 takım arasında tek işitme engelli ekip olarak yarıştı. Görsel ritim tekniğiyle kürek çeken takım, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eskişehir'de başlayan yolculuğunu İstanbul'da kurduğu ikinci takımla sürdüren Türkiye'nin ilk işitme engelli dragon bot takımı Sessiz Ejderhalar, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek için azimle kürek çekiyor.

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Dragon Festivali'nde mücadele eden 70 takım arasında işitme engelli sporculardan oluşan tek ekip olan İstanbul Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Takımı, "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla Dünya Kupası'na katılma hedefi doğrultusunda yoğun antrenmanlarını sürdürüyor.

Davul ritmini işitemeyen takım üyeleri için geliştirilen görsel ritim tekniğiyle uyum içinde kürek çeken ekip, geliştirdiği yöntemle sıra dışı bir başarıya imza atarken engelli bireylerin spora katılımı konusunda da öncülük ediyor.

Büyük bir disiplin ve kararlılıkla antrenmanlarını sürdüren sporcular, dragon bot aracılığıyla dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini ortaya koyuyor.

Uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil ederek diğer işitme engelli bireylere ilham vermeyi amaçlayan takım, Eskişehir'de başlayan hareketi farklı şehirlere yayarak daha fazla işitme engelli sporcuyu uluslararası yarışlara taşımayı hedefliyor.

Takımın kurucusu ve mentörü Özlem Kanat Örneksoy ile sporcular, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

"Hedefimiz, dünyada işitme engelli ilk dragon takımı olarak Türkiye'yi temsil etmek"

Örneksoy, Eskişehir'de tamamı kadınlardan oluşan ilk işitme engelli dragon takımı olarak kurulan Sessiz Ejderhalar'ın İstanbul'da daha da büyüyerek bir karma takıma dönüştüğünü anlattı.

Takımın ilk defa dragon yarışlarına katıldığını belirten Örneksoy, "İstanbul'da da işitme engelli sporcularla birlikte büyük bir takıma dönüştük. Amacımız Türkiye'de Bursa, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli ve Sapanca gibi birçok kentte gerçekleşen yarışlara katılmak ve oradaki işitme engelli bireylere de ulaşmak. Asıl hedefimiz ise Uluslararası Dragon Bot Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara katılmak ve işitme engelli ilk dragon takımı olarak Türkiye'yi dünyada temsil etmek." dedi.

Aynı zamanda takımın ritim koçluğunu da yapan Örneksoy, dragon bot yarışlarında sporcuların aynı anda kürek çekmesinin büyük önem taşıdığını, işitme engelli sporcuların da ritmi takip edebilmesi için görsel bir yöntem geliştirdiklerini anlattı.

Örneksoy, "Teknede aynı anda kürek çekiyorsunuz ki tekne hızla gidebilsin. Birliktelik ve koordinasyon bu açıdan çok önemli. Doğal olarak da bir ritim olması gerekiyor. Ritmi duymayan işitme engelliler için özel bir görsel ritim geliştirdik. Aynı ritmi görsel olarak aslında yakalamaya çalışıyoruz ve aynı anda kürek çekmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar 4 yarışa katıldık. İşitme engellilerin gücünü göstermek istiyoruz. Sloganımız 'Hayatı paylaşmak için engel yok." diye konuştu.

Takım sporcularından milli sporcu Mahmut Volkan Kış da uluslararası organizasyonlarda yarışmak istediklerini belirterek, "Ben de işitme engelli bir milli sporcuyum. Bu yarışlara katıldığım için çok mutluyum. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için aralıksız çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım sporcularından 56 yaşındaki Melihşah Aydın ise daha önce farklı sporlarla ilgilendiğini, dragon bot sporuyla ilk kez tanıştığını anlattı.

Aydın, yaşın ve engellerin spor yapmaya engel olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önceden başka sporlarla ilgilenmiştim. Şimdi ilk defa dragon sporuyla katılmıştım. Yaş fark etmiyor. Engel yok zaten. Yaşım 56. Sonrasında ilk olarak katıldığımda baktım zor gibiydi. Ama sonra kolay olduğunu gördüm. Başarabildiğim için de çok mutluyum. Burada birlikte kadınların da işitme engellilerin de gücünü gösterme zamanı."

Sessiz Ejderhalar'la çalışmak harika, performansları çok iyi

Takımı çalıştıran Sporganize firma ortağı ve kano eğitmeni Emin Nurgör de sporcuların gösterdiği çaba ve gelişimin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Takımın performansına dikkati çeken Nurgör, şunları kaydetti:

"Sessiz Ejderhalar takımı iki senedir aramızda. Onları çalıştırıyorum ve onlarla çalışmak çok keyifli. Gerçekten de onların gösterdiği özveri ve anlayış çok olağanüstü. Özel insanlar ve gerçekten de toplumumuzun içindeler ve onlarla beraber bu duyguları yaşamak çok değerli. Sessiz Ejderhalar'la çalışmak harika, performansları çok iyi ve her geçen gün daha da geliştiriyorlar kendilerini. Yarışlarda 70 takımın içinde tek işitme engelli takımı onlardı. Bu bizim açımızdan da çok övünç kaynağı. Özel bireylerin de bu sporu yapması, suyla buluşması, sadece dragon değil kürek, kano gibi sporla buluşmaları bizim için çok değerli. Çünkü hiçbirimizin birbirinden farkı yok."

Kaynak: AA
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