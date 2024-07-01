Seul'de Trafik Kazasında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'de yerel saatle 21.30 sularında ters yönde giden bir araç, önce 2 araca, ardından yayalara çarptı.
Kazada yayalardan 9 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Polis, kaza yerinde sürücüyü gözaltına alarak olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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