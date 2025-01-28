Sevcan Calp'ın 'Duman' Kedisi İçin Bekleyişi - Son Dakika
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Sevcan Calp'ın 'Duman' Kedisi İçin Bekleyişi

'Duman' kedisini depremden sonraki 8 günde kaybeden Sevcan Calp, 2 yıldır umutla haber bekliyor.

28.01.2025 22:23
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Enkazdan kurtarılarak yaşama tutunan kadın, 'Duman' isimli kedisinden gelecek haberi bekliyor

"Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşıyor, bazen yıkılan evimize gidip 'Duman' oradaymış gibi böyle alıp gelesim geliyor"

HATAY - Hatay'da asrın felaketinde enkazdan 20'nci saatte kurtarılan ve babasını depremde kaybeden Sevcan Calp, enkazdan 8 gün sonra kurtarılan 'Duman' isimli kedisinden gelecek haberi yaklaşık 2 yıldır umutla bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmiş ve binlerce yapı yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde depreme yakalanan 4 çocuk annesi Sevcan Calp (49), babasını enkaz altında kaybetti. Depremden 20 saat sonra enkazdan çıkarılan Calp, enkazdan 8 gün sonra kurtarılan 'Duman' isimli kedisinin gelecek haberi umutla bekliyor.

"Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşıyor, bazen yıkılan evimize gidip 'Duman' oradaymış gibi böyle alıp gelesim geliyor"

Depremin ikinci yılına sayılı günler kalmasına rağmen 'Duman' isimli kedisinden umutla haber bekleyen 49 yaşındaki Sevcan Calp, " Depreme uykumuzda yakalandık, ben 4 çocuğum ve babam koridora kaçtık ve bina yıkıldı. 20 saat sonra enkazdan çıkarıldıktan memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz. Depremden 8 gün sonra göçük altında yavrum nasıl yaşadı, nasıl nefes aldı bilmiyorum unutmadık ve unutamayız. 8 gün sonra bir vatandaş tarafından sesi duyulup AFAD tarafından çıkartılarak AFAD ekiplerine teslim edilerek bırakılıyor. Biz kedimiz 'Dumanı' çok aradık ama bulamadık iki sene olmasına rağmen yaşıyorsa gören ve bilen kimse yaşıyorsa lütfen bize ulaştırsın. Bir buçuk senedir bizimleydi. Evimizin bir maskotu gibiydi yanımda yatardı onu unutamıyorum. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşıyor bazen yıkılan evimize gidip 'Duman' oradaymış gibi böyle alıp gelesim geliyor. Yıkılan evin enkazına gittiğim zaman çok kötü oluyorum. 2 tane var kedimiz biri çirkin diğerinin ismi miccers ama Duman'ın yerini dolduramıyor. Benim evladım gibiydi duman, şu anki kedilerimizde onlar da benim canım onları da çok seviyorum ve hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. Depremin ikinci yılına giriyoruz ben 15 yıl o binada hayatım geçti yani ailem ve komşularım unutulmuyor bir aile gibiydik dosttan öteydik emin olun yıkılan evin enkazının olduğu yere gidesim gelmiyor. Gittiğim zaman aynı şeyleri yaşıyorum depremde binada ölen komşularımı unutamıyorum onları da unutmayacağız mekanları cennet olsun" dedi.

"Evde sürekli kedimiz 'Dumanı' arıyoruz, kim sahiplendiyse bize geri göndersin"

Enkazdan 20 saat sonra çıkan ve 94 ameliyat geçiren 23 yaşındaki Necmettin Calp, "6 Şubat depreminde Pac meydanında oturuyorduk, 20 saat sonra enkazdan çıktık. Enkazdan çıktıktan sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne gittik oradan Mersin oradan da Isparta'ya gittik tedavi gördük tedaviden sonra geri şehrimize döndük konteyner kentte yaşamaya başladık. Ben 93-94 tane ameliyat oldum sağ bacağımda üç tane platin var sol ayak bileğimi de kullanamıyorum hissiyat yok aşırı bir acı var. Yürüyüşte birazcık problemler var bundan dolayı ağır işte çalışamıyorum. Evde sürekli kedimiz Dumanı arıyoruz sürekli ama bir türlü bulamıyoruz kim sahiplendi ise bize geri göndersin. 6 Şubat tarihi her yaklaşımında tekrar bir deprem olacakmış gibi korku var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sevcan Calp'ın 'Duman' Kedisi İçin Bekleyişi - Son Dakika

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