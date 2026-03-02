Sevda Karaca'dan Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevda Karaca'dan Gözaltı Tepkisi

02.03.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi'nden soru önergesi: Gazetecilik neden suç sayılıyor? ANKA'nın durumu sorgulandı.

(ANKARA) - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şenerin gözaltına alınmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, "Gazeteciler uzun yıllardır savaş dönemlerde üslerden yayın yapmaktayken ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışken bu dönemde bu habercilik biçimi neden suç sayılmıştır?" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla yapılan canlı yayın gerekçe gösterilerek, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma açılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Karaca, şunları kaydetti:

"ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, ifadesinde gazetecilik açısından hata yapılmadığını belirtmiştir. Yanı başımızda, İran'a karşı NATO üyesi ABD'nin saldırganlığı ile başlayan bir savaşa ilişkin, NATO üssünden yayın yapılması ancak doğru habercilik örneği olarak nitelendirilebilir. Zira tıpkı Türkiye gibi bilhassa savaşa yakın coğrafyada yaşayan halkların bütün dikkati savaş haberleri üzerindendir ve bu nedenle savaşın tarafı olan ülkeler dahil çok sayıda ülkede gazeteciler çeşitli üslerden yayın yapmaktadır. Halkın haber alma hakkı ve gazetecinin haber verme görevi suç addedilemez. Suç olan şey, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren, Filistin halkına soykırım uygulayan, Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'i yakıp yıkan ABD-İsrail ortaklığına dur dememek; üslerini ülke içinde barındırarak bu barbarlığa taraf olmaktır."

Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"İran'a dönük ABD ve İsrail saldırısının haberi yapılırken; ABD'nin üyesi olduğu NATO üssünün görüntülerinin haber unsuru olarak kullanılması hangi hukuki gerekçeyle suç sayılmaktadır? ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, çağrıldığında ifadeye gidebileceği halde hangi mevzuat hükmü uyarınca bulunduğu şehirden alınarak Adana'ya götürülmüştür? Gazeteciler uzun yıllardır savaş dönemlerde üslerden yayın yapmaktayken ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışken bu dönemde bu habercilik biçimi neden suç sayılmıştır?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Sevda Karaca, Akın Gürlek, Kenan Şener, Gaziantep, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevda Karaca'dan Gözaltı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:40:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sevda Karaca'dan Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.