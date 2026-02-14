Sevgililer Günü'nde 68 çift evlendi - Son Dakika
Sevgililer Günü'nde 68 çift evlendi

14.02.2026 15:07
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 Şubat'ta 68 çift nikah kıydırarak özel bir gün yaşadı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 68 çift, nikah tarihini unutulmaz kılmak için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Özel bir günde dünyaevine girmek isteyen çiftler dolayısıyla nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Edirne genelinde 18 çiftin nikahı kıyıldı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki nikah salonunda düzenlenen törenlere, çiftlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Kırklareli genelinde ise 24 çift evlendi.

Kırklareli Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende nikahları kıyılan çiftlerden Sercan ve Meral Meydan çifti de nikah memurunun, "Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde eş olmayı kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.

Nikahı kıyılan Sercan Meydan, AA muhabirine, nikah tarihini aylar öncesinden bugüne denk getirmek için seçtiklerini söyledi.

Bugünün özel olduğunu ifade eden Meydan, çok mutlu olduklarını kaydetti.

Meral Meydan da evlilik yıl dönümleri ile Sevgililer Günü'nü aynı günde kutlayacaklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da da 26 çift Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi.

Kaynak: AA

