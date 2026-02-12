Sevgilisiyle Tartıştı, İki Araç Kundakladı - Son Dakika
Sevgilisiyle Tartıştı, İki Araç Kundakladı

Sevgilisiyle Tartıştı, İki Araç Kundakladı
12.02.2026 23:09
Antalya'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin annesine ait iki aracı ateşe vererek yakalandı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığını öne sürdüğü sevgilisi ile annesine ait 2 aracı kundakladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği yangında alevlere teslim olan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 336 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin A., sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait 07 AJA 014 plakalı minibüs ile 06 BP 973 plakalı otomobili ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşanırken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklanan her iki araç da yanarak küle döndü.

KONUŞMAMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A.'nın, kız arkadaşıyla tartıştığını iddia ettiği öğrenildi. Şüpheli, ekip aracına bindirildikten sonra konuşmama hakkını kullandığını söyledi. Yangın ve araçlarda yaşanan patlama anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

