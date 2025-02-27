Sevim Belli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Sevim Belli Son Yolculuğuna Uğurlandı

99 yaşında hayatını kaybeden sosyalist yazar Sevim Belli, Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

27.02.2025 17:53
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Haber: Onur DURSUN/Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - 99 yaşında hayatını kaybeden sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda eşi Mihri Belli'nin yanında toprağa verildi.

İstanbul'da 24 Şubat'ta, 99 yaşında hayatını kaybeden Sevim Belli için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Namazın ardından katılımcılar, Sevim Belli'nin cenazesini, "Sevim Belli onurumuzdur" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları eşliğinde cenaze aracına taşıdı. Cenaze aracı arkasında kortej oluşturan katılımcılar, ellerinde "Sevim abla, seni unutmayacak, mücadele mirasını yaşatacağız" yazılı pankartla, camiden Feriköy Mezarlığı'na kadar sloganlarla yürüdü.

Sevim Belli'nin cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda, 2011'de vefat eden eşi Mihri Belli'nin yanında toprağa verildi. Belli, sloganlar ve alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA

Feriköy Mezarlığı, Kültür Sanat, İstanbul, Politika, Güncel, Şişli, Son Dakika

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