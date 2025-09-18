Şeybani ABD'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şeybani ABD'yi Ziyaret Ediyor

18.09.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD yaptırımlarının kaldırılması için Washington'da lobi yapacak.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yılı aşkın sürenin ardından Washington'a resmi ziyarette bulundu. ABD'nin Şam'la yakınlaşma adımları kapsamında gerçekleşen temaslarda yaptırımların kaldırılması ve İsrail'le güvenlik müzakereleri öne çıkıyor.

ABD'DEN SURİYE POLİTİKASINDA KESKİN DÖNÜŞ

Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, Şeybani'nin temaslarında Suriye'ye uygulanan kalan yaptırımların kaldırılmasının gündeme geleceğini belirtti. Reuters'a konuşan kaynaklar da ziyareti doğruladı. Ziyaret, Washington'un Suriye politikasında keskin dönüş yaptığı bir döneme denk geliyor.

ABD, uzun süredir sahadaki müttefiki olan terör örgütü YPG/SDG'yi, Devlet Başkanı Ahmed el- Şara yönetimiyle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte bazı üst düzey ABD'li diplomatların görevden alınması dikkat çekmişti. ABD, Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk da yürütüyor. BM Genel Kurulu için gelecek hafta New York'a gidecek olan Şara, İsrail'le güvenlik anlaşmasına dair görüşmelerin "önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" söyledi.

YILLAR SÜREN YAPTIRIMLAR VE YENİ DÖNEM

ABD, 2011'de Beşar Esad yönetiminin protestolara sert müdahalesi sonrası Suriye'ye ağır yaptırımlar uygulamıştı. Yaklaşık 14 yıl süren iç savaşın ardından, Şara'nın Aralık ayında hızlı bir operasyonla iktidara gelmesi dengeleri değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Şara ile yaptığı görüşmenin ardından yaptırımların kaldırılması yönünde adım atacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Suriye, ankara, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeybani ABD'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:17
Şehri fareler bastı Vatandaşlar diken üstünde
Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde
15:13
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt’lık yeni lazer silahı geliştirdi
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi
15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokur fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ paylaşımına jet yanıt
Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" paylaşımına jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 16:00:32. #7.12#
SON DAKİKA: Şeybani ABD'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.