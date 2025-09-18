Şeybani ABD'yi Ziyaret Ediyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yılı aşkın sürenin ardından Washington'a resmi ziyarette bulundu. ABD'nin Şam'la yakınlaşma adımları kapsamında gerçekleşen temaslarda yaptırımların kaldırılması ve İsrail'le güvenlik müzakereleri öne çıkıyor.

ABD'DEN SURİYE POLİTİKASINDA KESKİN DÖNÜŞ

Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, Şeybani'nin temaslarında Suriye'ye uygulanan kalan yaptırımların kaldırılmasının gündeme geleceğini belirtti. Reuters'a konuşan kaynaklar da ziyareti doğruladı. Ziyaret, Washington'un Suriye politikasında keskin dönüş yaptığı bir döneme denk geliyor.

ABD, uzun süredir sahadaki müttefiki olan terör örgütü YPG/SDG'yi, Devlet Başkanı Ahmed el- Şara yönetimiyle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte bazı üst düzey ABD'li diplomatların görevden alınması dikkat çekmişti. ABD, Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk da yürütüyor. BM Genel Kurulu için gelecek hafta New York'a gidecek olan Şara, İsrail'le güvenlik anlaşmasına dair görüşmelerin "önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini" söyledi.

YILLAR SÜREN YAPTIRIMLAR VE YENİ DÖNEM

ABD, 2011'de Beşar Esad yönetiminin protestolara sert müdahalesi sonrası Suriye'ye ağır yaptırımlar uygulamıştı. Yaklaşık 14 yıl süren iç savaşın ardından, Şara'nın Aralık ayında hızlı bir operasyonla iktidara gelmesi dengeleri değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Şara ile yaptığı görüşmenin ardından yaptırımların kaldırılması yönünde adım atacağını duyurmuştu.