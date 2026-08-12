Seydikemer\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seydikemer ilçesindeki Seydiler Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında orman yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına 5 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 18.00'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.