Seydikemer\'de Tarım Arazisinde Yangın

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kıs sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşıp ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi Saklıkent Kanyonu yakınlarındaki tarım arazisinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kanyonu aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 2 dozer ile 450 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.