Seydikemer'de Yangında Telef Olan Çiftçilere Hayvan Desteği - Son Dakika
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Seydikemer'de Yangında Telef Olan Çiftçilere Hayvan Desteği

Seydikemer\'de Yangında Telef Olan Çiftçilere Hayvan Desteği
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangında zarar gören çiftçilere 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınlarında hayvanları telef olan çiftçilere 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yürütülen destek çalışması kapsamında, küçükbaş hayvanlar yangından etkilenen Bayır, Sarıyer ve Çatak başta olmak üzere diğer mahallelerdeki çiftçilere teslim edildi.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, yangında yaklaşık 70 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek hayvanlarını kaybeden çiftçilerin geçim kaynaklarını yeniden oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla 114 küçükbaş hayvan temin edilerek dağıtıldığını söyledi.

Dilekli, yangından zarar gören vatandaşlara acil yardım ödemelerinin başladığını, evi hasar görenlere konteyner desteği sağlandığını ve kira yardımlarının AFAD tarafından karşılanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydikemer'de Yangında Telef Olan Çiftçilere Hayvan Desteği - Son Dakika

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