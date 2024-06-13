Seydişehir Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Şampiyonu Ekmek Teknesi Spor - Son Dakika
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Seydişehir Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Şampiyonu Ekmek Teknesi Spor

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası'nda Ekmek Teknesi Spor şampiyon oldu. İlçede 11 takımın mücadele ettiği turnuvada çeşitli meslek ve kuruluşlardan amatör oyuncular yer aldı. Final maçında Ortakaraören Spor ile Ekmek Teknesi Spor arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Seri penaltı atışları sonucunda şampiyonluk kupasını Ekmek Teknesi Spor kazandı. Turnuvada Ekmek Teknesi Spor şampiyon olurken, Ortakaraören Spor ikinci, Adliye Spor ise üçüncü oldu. Turnuvanın centilmen takımı Alfa İletişim Spor olurken, gol kralı ise Hastane Spor oyuncusu İbrahim Yaşar oldu. Ayrıca final maçının 9. dakikasında kullanılan amatör VAR sistemi ile bir gol iptal edildi ve maç sosyal medya üzerinden canlı olarak izleyicilere aktarıldı.

13.06.2024 12:11
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Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasında şampiyon Ekmek Teknesi Spor oldu.

İlçede 11 takımın mücadele ettiği turnuvaya çeşitli meslek ve kuruluşlardan amatör oyuncular katıldı. Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada Ortakaraören Spor ile Ekmek Teknesi Spor arasında oynanan final maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Seri penaltı atışlarına geçilen müsabakada şampiyonluk kupasını Ekmek Teknesi Spor kazandı.

Turnuvada Ekmek Teknesi Spor şampiyon olurken, Ortakaraören Spor ikincilik, Adliye Spor üçüncülük kupasının sahibi oldu. Turnuvanın centilmen takımı Alfa İletişim Spor olurken, turnuva boyunca attığı 11 golle gol kralı Hastane Spor oyuncusu İbrahim Yaşar oldu.

Amatör VAR sistemi kullanıldı

Final maçının 9. dakikasında Ekmek Teknesi Sporun attığı gol, VAR sistemini takip eden hakemin tavsiyesiyle orta hakem Resul Bostancı ekran başına geldi. Gol öncesi potansiyel faul pozisyonunu izleyen orta hakem Bostancı, gol kararını iptal etti ve oyunu yeniden başlattı.

Ayrıca üçüncülük ve dördüncülük final maçı da Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden canlı anlatımla izleyicilerle buluşturuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Şampiyonu Ekmek Teknesi Spor - Son Dakika

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