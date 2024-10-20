Seydişehir\'de 3 Araç Yandı: Kundaklama Şüphesi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın önünde park halinde duran 3 otomobil yandı.

Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi Fatih Apartmanı önünde park halindeki Hacı Kenger'e ait otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki diğer iki araca atladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı araç tamamen yanarak hurdaya dönerken yanındaki 2 araçta ise hasar meydana geldi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şapkalı bir kişinin elinde bidon ile otomobilin yanından koşarak uzaklaştığını daha sonra ise yangının başladığını belirledi.

Ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde dururken olayın şüpheli ya da şüphelileri araştırılıyor.

Otomobili yanan Hacı Kenger'in Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.