Seydişehir'de Araç Kundaklama Olayı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün bir apartmanın önünde park halindeki 3 aracı kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, dün Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi Fatih Apartmanı önünde park halindeki polis memuru Hacı Kenger'e ait 07 AVA 665 plakalı aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından elinde benzin bidonu ile gelerek aracı kundaklayanın kişinin Y.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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