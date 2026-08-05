Seydişehir'de Ev Yangını
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gevrekli Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.???????
Kaynak: AA
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