Seydişehir\'de Müstakil Evde Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Seydişehir Saadetler Mahallesi 153690 Sokak'ta bulunan Nevzat Can'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşular durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
