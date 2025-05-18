Konya'nın Seydişehir ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
B.B'nin kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, Ketenli Mahallesi Keşlik yaylası yolu üzerinde seyir halindeyken devrildi.
Kazada sürücü ile annesi H.B, babası H.B, eşi Ş.B, çocukları E.B. ve B.B. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan H.B. Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Pat Pat Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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