Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine güvenli sürüş eğitimi verildi - Son Dakika
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Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine güvenli sürüş eğitimi verildi

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Seydişehir\'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
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Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ve emniyet trafik ekipleri, güvenli sürüş, öğrenci beslenmesi ve kaza önleme konularında bilgilendirdi.

Seydişehir ilçesinde servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi verildi.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ve emniyet trafik şube ekipleri, servis sürücülerini bilgilendirdi.

Program kapsamında güvenli sürüş teknikleri, öğrencilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve olası kazaların önlenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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