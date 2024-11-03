Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 42 APN 235 plakalı hafif ticari araç, Sadetler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde E.C. (21) yönetimindeki 06 AZU 35 plakalı otomobille çarpıştı.
ihbar üzerine kaza yerine polis, kaza kırım ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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