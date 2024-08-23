Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Mahalleleri Gezdi - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Mahalleleri Gezdi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Mahalleleri Gezdi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, temizlik ve diğer eksiklikler konusunda çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla buluşmak için Küçükdikili, Mekan, Söğütlü, Koza ve Kavaklı mahallerini gezdi.

23.08.2024 17:19
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-SEYHAN Belediye Başkanı Oya Tekin, başta temizlik olmak üzere asfalt, çevre düzenlemesi, çocuk ve dinlenme parklarındaki eksikler konusunda çalışmaları yerinde incelemek ve Seyhanlıları dinlemek üzere Küçükdikili, Mekan, Söğütlü, Koza ve Kavaklı mahallerini gezerek vatandaşlarla buluştu.

İlçe sakinlerinden özellikle temizlik konusunda gelen şikayetler üzerine çalışmaları hızlandıran Seyhan Belediyesi, bir yandan çevre düzenlemesi, asfalt, çocuk ve dinlenme parkı tadilat çalışmalarına da devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Oya Tekin, sabahın erken saatlerinde Küçükdikili, Mekan, Söğütlü, Koza ve Kavaklı mahallerinde görevli temizlik işçilerini ziyaret etti. İşçilerin çalışmalarını inceleyen Tekin, eksiklerin giderilmesi için bölgedeki personelden bilgi aldı. Ardından Başkan Tekin, sokakları gezip mahalle sakinleri ile sohbet etti.

'SEYHAN'I TEMİZLEMEYE OLDUKÇA KARARLIYIZ'

Temiz bir Seyhan için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Tekin, "Bugün güne Söğütlü, Kavaklı, Mekan, Koza ve Küçükdikili mahallelerini gezerek başladık. Biz Seyhan'ı temizlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da oldukça kararlıyız. Ama bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Temizlik işçilerimizin çalışmalarını bizzat sahada görmek istedim. Onlar ellerinden geleni yapmaya devam edecek. Seyhan'ı sağlıklı, temiz ve modern bir hale getirmek elbette öncelikle bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Ancak personelimizin, bizim de Seyhanlılardan bir isteği var. Seyhan'ın sakinleri de bize yardımcı olsunlar, Seyhan'ı temiz tutmak, korumak hepimizin sorumluluğu. Seyhan hepimizin. Herkes kapısının önünü temiz tutsa tertemiz bir Seyhan'a kavuşmamız, bizim işimiz kolaylaşacak" dedi.

'BAŞKANIM SALINCAĞIMIZ KIRIK, YAPTIRIR MISIN?'

Temizlik çalışmalarını inceledikten sonra beş mahallenin muhtarlarını ziyaret eden Tekin, ardından Mekan Mahallesi'nde bir çocuk parkını gezerken burada bir kız çocuğunun kendisine 'Başkanım salıncağımız kırık. Yaptırılmasını istiyoruz' demesi üzerine ekiplere talimat verdi. Kısa sürede salıncağın tamir edilmesinin ardından çocuklar Başkan Tekin'e teşekkür ederek parkta doyasıya eğlendi.

Son olarak Tekin, bizzat çalışmaları yerinde incelemeye ve halkın taleplerini dinlemeye, mahalleliler ile buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Haber - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Mahalleleri Gezdi - Son Dakika

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