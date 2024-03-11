Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Seyhan Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılacak.

11.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının yerel seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen yardımların seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basına yansıyan 'Deprem yardımıyla seçim kampanyası' haberiyle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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