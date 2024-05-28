Seyhan Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlama Kararı Aldı

Güncel

Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

(ADANA) - Seyhan Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleleri canlı yayınlama kararı aldı. Başkan Oya Tekin, "Belediyemizi, açık ve şeffaf bir şekilde yönetmeye kararlıyız" dedi.

Başkan Tekin, bundan böyle ihalelerin 'seyhan.bel.tr' sitesi, Youtube kanalı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. Seyhanlılara verdikleri öncelikli vaadler arasında, şeffaf belediyeciliğin bulunduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Seyhan'ımızı, çok aktif, katılımcı, eşitlikçi ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanıldığı bir anlayış içerisinde daha yaşanabilir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizi, açık ve şeffaf bir şekilde yönetmeye kararlıyız. Artık, ihalelerimiz canlı yayınlanacak. Vatandaşlarımız da, ihalelerimizi buradan takip edebilecek."

Kurban kesim ihalesi canlı yayınlandı

Belediye ile vatandaşlar arasında iletişim bağını kuvvetlendirmeyi hedefleyen Seyhan Belediyesi'nde ilk olarak, kurban kesim ihalesi canlı olarak yayınlandı.