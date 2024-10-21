Seyhan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Seyhan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Üçüncü Galibiyetini Aldı

Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Seyhan Belediyespor, 3. hafta maçında Adana Sporcu Eğitim Spor Kulübünü 3-1 yenerek puanını 9'a çıkardı. Antrenör Göksel Özbek, destek veren Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e teşekkür etti.

21.10.2024 12:44  Güncelleme: 14:50
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(ADANA)- Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Seyhan Belediyespor Kulübü, 3'üncü hafta müsabakasında Adana Sporcu Eğitim Spor Kulübünü (ASEM) 3-1 yenerek puanını 9 yaptı.

2. Lig 13. Grupta mücadele eden Seyhan Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ilk üç haftayı galibiyet ile kapattı. İlk hafta Cimnastikspor'u 3-0, ikinci hafta deplasmanda Konya Ereğli Sümerspor Kulübü'nü aynı skor ile mağlup eden mavi-beyazlılar, 3. hafta da ise Menderes Spor Salonu'nda oynanan Adana Sporcu Eğitim Spor Kulübü (ASEM) karşısında 3-1 kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

"Belediye Başkanı'mız Oya Tekin'e teşekkür ediyorum"

Üç haftada alınan başarılı sonuçların sevindirici olduğunu belirten Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Göksel Özbek, "Beklentileri boşa çıkarmayan sporcularımı kutluyorum. Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirerek galibiyet serisi yakaladık. Devam edeceğine de inanıyorum. Bizlerin her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı'mız ve onursal başkanımız Oya Tekin ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

Birinci Lig B Grubu'nda mücadele eden Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol takımı da ilk hafta müsabakasında Yüreğir Spor Salonu'nda konuk ettiği 55 Bafra Hopaspor Kulübünü 48-22 yenerek sezona galibiyet ile başladı. Antrenör Atilla Arslan, "Güzel sonuçların devam etmesi gerekiyor. Bunun içinde büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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