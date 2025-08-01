Seyhan İpsala Su Ürünleri İstasyonu\'nu Ziyaret Etti

Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tesisi gezen Seyhan, yıl içinde yetiştirilen sazan yavrularını Marmara Bölgesi'ndeki doğal su kaynaklarına salınmadan önce kontrol etti.

Havuzlarda incelemede bulunan Seyhan, tesis yetkililerinden bilgi aldı.

Seyhan, yapılan çalışmalarla su kaynaklarında balık popülasyonunu artırmayı, doğal dengeyi korumayı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.