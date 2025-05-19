Seyhan Nehri'ndeki Kirlilik, İzmir Körfezi'nden Daha Kötü - Son Dakika
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Seyhan Nehri'ndeki Kirlilik, İzmir Körfezi'nden Daha Kötü

Adana'da Seyhan Nehri'ndeki artan kirlilik, il dışından gelen ziyaretçileri şaşırttı. Vatandaşlar, kirlilik sorununun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

19.05.2025 14:16
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Seyhan Nehri'nde kirlilik: İzmir Körfezi'nden bile daha kötü durumda

ADANA - Adana'da kentin ortasından geçen ve merkez ilçeleri birbirinden ayıran Seyhan Nehri'nde artan kirlilik bir çok şehirden gelen misafirleri şaşırttı. Vatandaşlardan biri "İzmir Körfezinden bile daha kötü durumda" derken, bir başkası " Erzurum'dan buraya gezmek için geldik, nehri böyle görmek üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan, kentin simgelerinden olan ve tarihi Taşköprü'nün altından geçen Seyhan Nehri'nde belediyenin gerekli bakımları zamanında yapmamasından dolayı çevre kirliliğine neden olduğu ileri sürüldü. Şehirdeki tarihi yerleri ziyaret etmek için il dışından gelen misafirler gördükleri manzara karşısında hem üzüldü, hem de şaşırdı. İl dışından gelen vatandaşlar bir an önce bu soruna çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

Erzurum'dan gezmeye geldik, nehri böyle görmek üzücü"

Tarihi yerin çevresinin kirli olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Büşra Özdemirci, "Nehrin çok temiz olduğunu söyleyemem, böylesi tarihi bir yerin çöp içinde olmaması gerekiyor. Dikkat edilmesi gerek. Görülmesi gereken tarihi bir yer burası. Bu manzara karşısında kalmak kötü bir durum. Erzurum'dan buraya gezmek için geldik. Nehri böyle görmek üzücü bir durum" dedi.

"Adana'da ilk dikkatimi çeken nehrin kirliliği oldu"

Tarihi yerleri gezmek için ilk defa Adana'ya gelen İsmail Sarıkaya da, " Karabük'ten Adana'ya ilk defa bugün geldim. Adana'da ilk dikkatimi çeken nehrin kirliliği oldu. Bu kirliliği selde getirmiş olabilir, vatandaş da kirletmiş olabilir. Vatandaştan biraz daha dikkatli olmasını, davranmasını istiyorum. Camimiz arka tarafımızda, tarihimiz burada. Köprünün üstünden geçerken etrafındaki bu pislik içler acısı bir durum. Adana'ya çok yakışan bir hal ve hareket değil. Yetkililerin bu konuda bir an önce duyarlı olup gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

"İzmir Körfezinden bile daha kötü durumda"

Seyhan Nehri'nin İzmir Körfezi'nden daha kötü duruma geldiğini belirten Ali Sertkaya, "İzmir Bornova'dan geliyorum. Seyhan Nehri'nin bu manzarası karşısında şu an bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum, kirliliği görünce şok oldum. İzmir Körfezi'nden bile daha kötü durumda. Bir an önce yetkililerin bu konuyu çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Sonuçta burası Adana halkının, halkın bunu hak ettiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Seyhan Nehri'ndeki Kirlilik, İzmir Körfezi'nden Daha Kötü - Son Dakika

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