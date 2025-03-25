Seyhan Nehri'ne Su Verildi, Eski İhtişamına Kavuştu - Son Dakika
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Seyhan Nehri'ne Su Verildi, Eski İhtişamına Kavuştu

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Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri, 4 yıl aradan sonra yeniden suya kavuşarak eski güzelliğine döndü. Adanalılar, kano ile gezinti yapmaya başladı ve nehir çevresinde vakit geçirmeye devam ediyor.

25.03.2025 10:53  Güncelleme: 11:11
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Seyhan Nehri'ne su verildi, eski ihtişamına kavuştu

ADANA - Adana'nın doğal simgelerinden olan, yaklaşık 4 yıldır hızlı tren ve köprü inşaatı nedeniyle suyu bazı dönemlerde verilip, bazı dönemlerde kesilen Seyhan Nehri tekrar suya kavuştu. Nehir eski güzelliğine dönerken, Adanalılar kano ile gezintiye çıktı ve manzaranın tadını çıkardı.

Seyhan Nehri üzerinde yapımı süren hızlı tren köprüsü nedeniyle bir süredir su verilemeyen nehir yatağına 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı öncesi yeniden suya kavuşturuldu. Kentin ortasından geçen ve tarihi Taşköprü, Merkez Park ile Merkez Camisi'nin manzarası eşliğinde Adana'nın simgesi haline gelen Seyhan Nehri yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Kanoyla gezintiye çıktılar

Belediye ekipleri deniz araçlarıyla temizliğini sürdürürken kötü görüntünün ortadan kalkmasının ardından vatandaşlar tekrar nehrin çevresinde vakit geçirmeye başladı. Bazı kişiler kanoyla nehirde gezintiye çıkarken, bazıları da balık tuttu. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda konaklayan ördekler, yeniden nehirde su üzerine çıktı.

"Çok güzel bir görüntü"

Almanya'dan Adana'ya gelen ve nehir kenarında yürüyüşe çıkan Aydın Hepsağ, "Seyhan Nehri'ne su verilince eski ihtişamına kavuşmuş. Çok güzel olmuş, ben de Taşköprü'de yürüyüş yapmak istedim. Çok güzel bir görüntü var" dedi.

"Suyun kıymetini bilelim"

İzmir'den gelen Dilek Ülgen ise, "Biz ilk geldiğimizde Seyhan Nehri'ni görmek istedik ve herkes, 'çok şanslısınız, su yeni verildi' dedi. İyi ki su verilmiş. Çok güzel bir görüntü var. Su olmadan önceki görüntüsünü internetten görmüştüm ve hiç güzel değildi. Suyun kıymetini hep bilmeliyiz, bu güzelliklerimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Seyhan Nehri'ne Su Verildi, Eski İhtişamına Kavuştu - Son Dakika

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