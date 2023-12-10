Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi. Seyir halindeki otomobil ise başka bir otomobile çarparak durdu.

OTOMOBİLDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, saat 23.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Çördük, iddiaya göre, otomobiline çağırdığı kız arkadaşı Hamide Ç. ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KIZ ARKADAŞINI VURUP SİLAHI BAŞINA DAYADI

Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Hamide Ç.'nin boynuna ateş eden Kenan Çördük, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İçinde bulundukları otomobil başka bir otomobile çarparak dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Çördük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hamide Ç. ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan Hamide Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.