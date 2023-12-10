 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi.

10.12.2023 - 03:06,
Abone Ol

Ankara'nın Mamak ilçesinde, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi. Seyir halindeki otomobil ise başka bir otomobile çarparak durdu.

OTOMOBİLDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, saat 23.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Çördük, iddiaya göre, otomobiline çağırdığı kız arkadaşı Hamide Ç. ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti

KIZ ARKADAŞINI VURUP SİLAHI BAŞINA DAYADI

Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Hamide Ç.'nin boynuna ateş eden Kenan Çördük, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İçinde bulundukları otomobil başka bir otomobile çarparak dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Çördük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hamide Ç. ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan Hamide Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti
Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Şenol Mirza: Nereye gidiyoruz Yanıtla 3 0

Ankara, Mamak, Olaylar, Trafik Kazaları, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti - Son Dakika


08:20
Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak
03:06
Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti
02:47
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti
23:15
ABD, İsrail'e Gazze saldırılarını sonlandırması için süre verdi ABD, İsrail'e Gazze saldırılarını sonlandırması için süre verdi
22:59
Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü
22:43
Husiler'in tehdidinin ardından Netanyahu'dan Biden'a çağrı: Harekete geç Husiler'in tehdidinin ardından Netanyahu'dan Biden'a çağrı: Harekete geç
22:36
''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye ''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye
21:52
Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı

Son Dakika
08:20 Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak
03:06 Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti
02:47 Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti
23:15 ABD, İsrail'e Gazze saldırılarını sonlandırması için süre verdi
22:59 Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü
22:43 Husiler'in tehdidinin ardından Netanyahu'dan Biden'a çağrı: Harekete geç
22:36 ''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye
21:52 Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı
21:44 İdlib'de rejim güçleri sivilleri vurdu: 5 ölü, 38 yaralı
21:25 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 08:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement