Seyit Ardıç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Seyit Ardıç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ASO Başkanı Ardıç, AA'nın 2024 fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi.

29.01.2025 16:51
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafına oy veren Ardıç, "Dünyadaki tüm diktatörlerin sonunun böyle olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ardıç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" fotoğrafını seçerek, Türk bilim insanlarının dünyanın her yerinde bilimsel çalışmalarda yer almasının çok önemli olduğunu vurguladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk Uçuş" fotoğrafını tercih eden Ardıç, "Milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu beni çok heyecanlandırmıştı. Tam bağımsız savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olduğu için bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

Ardıç, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy verirken, yerin onlarca metre altında madencilerin kurduğu bu sofradan etkilendiğini dile getirdi.

"Spor" kategorisinde tercihini Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" fotoğrafından yana kullanan Ardıç, "Sporda yüzümüzü güldüren bu büyük başarılar, ülke olarak çok daha kenetlenmemize vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seyit Ardıç 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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