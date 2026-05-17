Seyşeller Dışişleri Bakanı Çin\'e Resmi Ziyaret Yapacak

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Seyşeller Dışişleri ve Diaspora Bakanı Barry Faure, 18-19 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Faure'nin ziyaretinin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
