Seyyar Satıcılarla Zabıta Arasındaki Gerginlik Yatıştırıldı
Seyyar Satıcılarla Zabıta Arasındaki Gerginlik Yatıştırıldı

14.02.2026 18:18
Diyarbakır'da Belediye Başkanı Küçük, seyyar satıcılarla gerginlik sonrası çözüm için temas kurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, seyyar satıcılarla zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Merkez Sur ilçesinde, zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında dün yaşanan gerginliğin ardından seyyar satıcıları ziyaret eden Küçük, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Küçük, ortak bir çözüm geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sur Belediyesi ve esnafla hem esnafın kazanabileceği hem de kaldırımlardaki kalabalığın ortadan kaldırılacağı bir çözüm bulacaklarını belirten Küçük, şöyle dedi:

"Dün akşam saatlerinde uzun bir toplantı yaptık. Yanlış anlaşılmalar, yanlış tutum ve tavırlar ile ilgili hepsini aştık. Biz bir aileyiz, birbirimizi böyle görüyoruz. Partimiz, belediyemiz, esnafımız, halkımız, bize oy veren ve bizi destekleyen tüm halkımızla bu kentin sorunlarını çözmek için bir aradayız."

Seyyar satıcılar adına konuşan Abdullah Ermiş de zabıtalarla aralarında istemedikleri bir gerginlik yaşandığını kaydetti.

Belediye ile herhangi bir sorunlarının olmadığını belirten Ermiş, "Belediye başkanımız bizlere zaman ayırdı. Bu durum, esnafa verilen değeri gösteriyor. Burada bir kaldırım işgali sorunu olduğu doğrudur ancak bizim de problemlerimiz var. Bizlere yer yapıldıktan sonra bu problem ortadan kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Belediye, Ekonomi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

