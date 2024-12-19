Sezai Aydın'ın Vefatının 3. Yılı

Güncel

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Aydın, 15 Şubat 1952'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da Mithat Paşa Tiyatrosu'nda, 1968'de henüz 16 yaşındayken sahneye çıkan sanatçı, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programı hazırlayan sanatçı, daha sonra kamera karşısına da geçerek sinema ve dizilerde oynadı.

John Rambo, Rocky Balbao ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlendi

Başarılı sanatçı, yarım asrı aşan sanat hayatında yerli ve yabancı birçok ünlünün seslendirmesini yaptı.

TRT Türk'ün hazırladığı "Sesin Yüzleri" programına katılan Aydın, seslendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben bu işin Rocky'siyim. Tiyatrodan kazanamadığım parayı, seslendirmeden kazandım. Ona da ihanet etmedim. Yani hiçbir zaman seslendirmeyi boş vermedim. 'Elimdeki şu metni okuyayım, çıksın, gitsin paramı alayım' diye bakmadım. Seslendirmeyi çok benimsedim." ifadesini kullanmıştı.

Sanatçı, İstanbulu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yaptı.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde de seslendirme ve oyunculuk eğitimleri veren Aydın, Ayı Yogi, John Rambo, Rocky Balbao ve Fred Çakmaktaş gibi ekranın unutulmaz karakterlerine yaptığı seslendirmeleriyle ünlendi. Robert de Niro, Al Pacino ve Robin Williams gibi isimlerin de seslendirmelerini üstlendi.

Sezai Aydın, ünlü sinemacı Metin Erksan'ın yeğeni Çiğdem Aydın ile evlendi. Çiftin Arda ve Hüseyin adını verdiği oğulları ile İdil Cemre adlı kızı dünyaya geldi.

Unutulmaz sanatçı, Metin Erksan'ın cenazesinde yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:

"Kendimi Metin Erksan'a benzetiyordum. Yıllar sonra bu aileye damat oldum. Kayınpederim, Metin Erksan'ın ağabeyi Çetin Karamanbey'di. İki kardeş de sinemaya gönül vermişti. Uzun süre düşündüm. Beni filmlerinde oynatırlar mıydı? Beni oynatmazlardı, kararına vardım. Şundan oynatmazlardı; torpil yapan insanlar değillerdi."

Sanat hayatı boyunca tiyatrodan hiç vazgeçmeyen, "Kurtlar Vadisi", "Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar" dizilerindeki rolleriyle de hatırlanan Aydın, 20 Aralık 2021'de diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Aydın'ın rol aldığı yapımlar arasında ayrıca "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Kurtlar Vadisi Gladio", "Avrupa Yakası", "Gece Gündüz", "Sessiz Gemiler", "Gizli Patron", " Ömer Seyfettin: Perili Köşk", "Beni Bekledinse", "Serseri", "Yaktın Beni", "Delisin! Delisin!", "Sınıf" ve "Senden Başka" yer alıyor.