Sezaryen Doğum Oranı D düştü

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, hastanede sezaryen doğum oranının gerilediğini bildirdi.

Güneysu, yaptığı açıklamada, Ocak 2025'den bu yana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında sezaryen doğum oranının yüzde 23,5'ten yüzde 20'ye düştüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği yüzde 15 oranına düşmeyi hedeflediklerini ifade eden Güneysu, "Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği yüzde15'in altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yüzde 20'nin altına düştüğümüz için Sağlık Bakanlığımız bize teşekkür belgesi gönderdiler. Biz de onları hekimlerimiz ve ebelerimizle birlikte paylaştık. Onların başarılarını kutladık. Onlara da değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güneysu, tıbbi gerekliliğin bulunduğu durumlar haricinde annelerin normal doğuma yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, anne adaylarının gebe okullarıyla bilinçlendirildiği ve güven veren bir sürecin inşa edildiğini aktardı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Demir de doğum öncesi akıllarında soru işaretleri bulunan anne adaylarına doğum öncesi bilgi verildiğini belirterek, "Poliklinikler sırasında hastalarımızın endişelerini görüyoruz, duyuyoruz, onlarla konuşuyoruz. Doğal olanın normal doğum olduğunu, onların sağlığı ve bebeklerinin sağlığı için normal doğumun daha doğru olacağını söylüyoruz." dedi.

Hastanede normal doğum gerçekleştiren anne Derya Başak ise memnun olduğunu ve bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını ifade etti.

SUBÜ'nün "Tennis4All" projesine Avrupa'dan destek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş, Doç. Dr. Emrah Serdar ve Öğretim Görevlisi Koray Cantez tarafından hazırlanan dezavantajlı gençler ile engelli bireylerin tenis sporuna erişiminin arttırılması amaçlayan "Tennis4All" projesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, SUBÜ'nün bu sayede proje kapsamında spora erişimini arttıracak pilot uygulamalar ve kapsayıcı eğitim yöntemleri çalışmaları yürüteceği ifade edildi.

Açıklamada, 120 bin avro bütçeyle desteklenen ve uluslararası ortakların bulunduğu projede SUBÜ'nün ortak kurum olarak 30 bin avro hibe desteği alacağı kaydedildi.

Sapanca'da fırınlar denetlendi

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, denetimlerde hijyen, ürün gramajı ve belgeler incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, "Denetimlerimizde önceliğimiz ceza kesmek değil, esnafımıza yol göstermek ve kurallar çerçevesinde üretimin devam etmesini sağlamaktır. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, sofralarına gelen her lokmanın güvenle tüketilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.