Sezaryen Oranı Tarihinde İlk Düşüş

(TBMM) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kamuoyunda daha önce de tartışmalara neden olan normal ve sezaryen doğum oranlarına ilişkin verileri paylaştı. Memişoğlu, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Normal Doğum Eylem Planı ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında ülkemiz tarihinde ilk kez yüzde 12,3'lük düşüş sağladık" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milletvekillerine kadınlara yönelik fırsat eşitliği alanında bakanlık politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Memişoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'da kadın yalnızca bir birey değildir; bir medeniyetin taşıyıcısıdır. Kadının emeğini, fedakarlığını ve toplumdaki yerini bilen bir anlayışla hareket ediyoruz. Fırsat eşitliğini bir söylem değil, somut bir uygulama alanı olarak görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kalıcı biçimde sağlanması, yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle değil; hayatın her alanında davranış değişikliğiyle mümkündür. Kadınlarımızın eşit hak ve imkanlara sahip olduğu bir düzen, kararlı bir irade ve sürdürülebilir politikalar gerektirir. Sağlık Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz. En fazla kadın personel istihdam eden bakanlık olarak, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü biçimde var olmalarını destekliyoruz. Biz biliyoruz ki kadını sağlıklı olan bir toplumun geleceği de sağlıklıdır. Kurumsal politikalarımızı da bu anlayışla koruyucu, kapsayıcı ve eşitliği güçlendiren bir anlayışla şekillendiriyoruz."

"2025 yılında 2 milyon 200 bin kadınımıza ücretsiz meme kanseri taraması yaptık"

12. Kalkınma Planı'nda Bakanlığımızın kadın-erkek fırsat eşitliği kapsamındaki sorumluluk ve iş birliği alanları açıkça belirlenmiştir. Bu kapsamda evlilik öncesi ve yenidoğan taramalarının yaygınlaştırılması; çocuk, kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne ve bebek kayıplarının azaltılması, fırsat eşitliği eğitimlerinin verilmesi ve kadın personel istihdamının artırılması öncelikli çalışma alanlarımızdır. Ayrıca 2024–2028 Stratejik Planımızda eşitliği güçlendirmeye yönelik hedef, gösterge ve izleme mekanizmaları oluşturduk. Belirlediğimiz hedefleri performans göstergeleri üzerinden düzenli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz. Plan ve programlarımız doğrultusunda kadınlarımızın sağlığında önceliği koruyucu hizmetler ile birlikte tarama, izlem ve eğitim programlarına verdik. 2025 yılı verilerimiz, bu alandaki kararlılığımızı açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılında ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 200 bin kadınımıza ücretsiz meme kanseri taraması, 1 milyon 800 bin vatandaşımıza ise rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdik.

"211 kamu sağlık tesisimizi anne dostu hastane statüsüne ulaştırdık"

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Normal Doğum Eylem Planı ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında ülkemiz tarihinde ilk kez yüzde 12,3'lük düşüş sağladık. 'Her Gebeye Ebe' modeliyle 2025'in son altı ayında 415 binin üzerinde gebemize birebir danışmanlık sunduk. 'Misafir Anne Uygulaması' ile 7 bin 717 gebemizi güvenli ortamlarda ağırlayarak risklerin önüne geçtik. Son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izledik. Doğum Sonu Bakım Programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşımıza lohusalık döneminde destek verdik. Gebe Okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik. Yüksek Riskli Gebe İzlem Sistemi ile riskli gruptaki vatandaşlarımıza ilgili branşlarda randevu önceliği sağlıyoruz. 211 kamu sağlık tesisimizi anne dostu hastane statüsüne ulaştırdık. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında geliştirdiğimiz Annelik Yolculuğu Mobil Uygulamasını gebelikten doğuma, emzirmeden 0–2 yaş gelişimine kadar tüm süreci kapsayacak şekilde ücretsiz erişime açtık.

"Toplam personelimizin yaklaşık yüzde 57'si kadındır"

Bakanlığımız kadın istihdamında öncü kurumlardan biridir. Toplam 896 bin 260 personelimizin 514 bin 280'i, yani yaklaşık yüzde 57'si kadındır. Yönetim kademelerinde ise merkez ve taşra teşkilatımızda şube müdürü ve üstü görevlerde 3 binden fazla kadın yöneticimiz ile yüzde 32'lik bir temsil oranına ulaşmış durumdayız. Bu oranı daha da yukarı taşımak, kadın personelimizin karar alma mekanizmalarındaki gücünü artırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Kadın çalışanlarımızın iş ve aile hayatı dengesini korumak için somut adımlar atıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde 81 ilimizde sağlık tesislerimizdeki kreş alanlarının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı kararlıkla sürdürüyoruz. Halihazırda ise ülke genelindeki sağlık tesislerimizde hizmet veren toplam 52 kreşte 3 binden fazla yavrumuza kucak açıyoruz. 2025 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile 1.932 kadın personelimiz yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmıştır. Erkek personelimiz de talebi halinde ücretli babalık izni kesintisiz olarak kullanabilmektedir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle kadın çalışanlarımızın kariyerlerini destekliyor, çalışma ortamlarını kalite standartları doğrultusunda iyileştiriyoruz.

"Kadınlarımızın haklarının korunması temel önceliğimizdir"

Kadın sağlığını yalnızca fiziksel boyutuyla değil, ruhsal ve sosyal yönleriyle birlikte ele alıyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında 5 bin 984 kadına intiharı önleme, 31 bin 701 kadına çocuk istismarını önleme ve Çocuk İzlem Merkezi hizmetleri, 140 bin 790 kadına çocuk ve ergen ruh sağlığı, 47 bin 728 kadına yetişkin ruh sağlığı desteği sağladık. 44 bin 942 kadına aile içi şiddetle mücadele, 41 bin 781 kadına madde kullanım bozukluğu, 127 bin 904 kadına davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim ve destek verdik. 63 bin 368 kadına obezite ve egzersiz, 105 bin 687 kadına kişisel gelişim, 23 bin 286 kadına damgalama ve ayrımcılığı önleme hizmeti sunduk. Ayrıca 160 bin 70 kadına, 0–18 yaş sağlıklı çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği sağladık. Bununla birlikte, 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile tam bağımlı raporu bulunan hastalarımızın raporlarını randevu almaksızın yeniliyoruz. 27 Mayıs 2025'ten bu yana 510 bin 716 vatandaşımızın raporunu yeniledik.

2025 yılında engelli hastalarımız dahil olmak üzere toplam 4,5 milyon evde sağlık ziyareti gerçekleştirerek tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanmasını sağladık. Hedefimiz her vatandaşımızın eşit fırsatlara sahip olduğu, kadın çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı ve güvenle çalıştığı bir sağlık sistemi inşa etmektir. Kadınlarımızın haklarının korunması ve fırsatlara erişimin güçlendirilmesi temel önceliğimizdir. Bu çalışmaların ülkemizi daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum."