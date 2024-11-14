SGK'dan Ankara Belediyesi'ne Borç Açıklaması - Son Dakika
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SGK'dan Ankara Belediyesi'ne Borç Açıklaması

SGK, Ankara Belediyesi'nin prim borçlarının siyasi saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

14.11.2024 12:16
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarının takip edilmesi sürecinin "siyasi bir saldırı" olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

SGK'den, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçları hakkında açıklama yapıldı.

Kurum olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK'ye yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesinin, yasal bir zorunluluk olduğu, toplanan bu prim gelirleriyle emeklilerin aylıklarının ödendiği ve vatandaşların sağlık hizmeti giderlerinin karşılandığı belirtildi.

SGK'nin, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız, birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir. Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024 Ağustos ayı itibarıyla 8,4 milyar liraya, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.

Belediyenin 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır. 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun yüzde 10'unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır."

"İlgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkullerde çok sayıda haciz bulunduğu için bu varlıkların kanunen geçerli teminat olamadığı aktarılan açıklamada, "Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu'nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesinin "iyi niyetli bir yaklaşımdan uzak" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddianın ise gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında 'rızaen anlaşma şekli' bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır. SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SGK'dan Ankara Belediyesi'ne Borç Açıklaması - Son Dakika

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