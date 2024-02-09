SGK\'dan EYT toplantısı haberlerine yalanlama

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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.