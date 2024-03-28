SGK, Emekli Promosyonu Ödemeleri İçin 19 Banka ile Protokol İmzaladı - Son Dakika
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SGK, Emekli Promosyonu Ödemeleri İçin 19 Banka ile Protokol İmzaladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyonu ödemeleri için 19 banka ile protokol imzaladığını duyurdu. Emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı ve promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği ifade edildi. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

28.03.2024 18:45
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

SGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilerek, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

Protokol imzalanan bankalar şunlar:

"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

Kaynak: AA

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